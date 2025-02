Concurso de fotografia que mostra vida animal de perto divulga vencedores; veja as imagens

Clash of the Titans, por Svetlana Ivanenko, foi a grande vencedora da sexta edição do concurso e também a campeã na categoria "Animais". Svetlana Ivanenko / Close-up Photographer Of The Year 2024 / Divulgação

O concurso de fotografias Close-up Photographer of the Year revelou as imagens vencedoras de sua sexta edição. Em 2024, o tema da competição foi Something Beautiful (Algo Bonito, em tradução livre).

A foto campeã do concurso foi a da fotógrafa russa, Svetlana Ivanenko, intitulada como Clash of the Titans (Batalha de Titãs, em tradução livre), que mostra a luta de dois besouros machos em uma floresta de carvalhos. A mesma fotografia também venceu na categoria "Insetos".

Ao todo, foram 11 categorias: Animais, Aracnídeos, Arte de Estúdio, Borboletas e Libélulas, Fungos e Fungos Viscosos, Insetos, Paisagem Íntima, Plantas, Retratos de Invertebrados, Jovens e Debaixo d'Água.

Todos os vencedores de cada categoria recebem 250 euros (cerca de R$ 1.810,00, na cotação atual) e uma licença universal para aplicativos de fotografia (Affinity Photo, Affinity Designer + Publisher) para Mac OS, Windows e Ipad.

Além disso, em algumas categorias, no caso do vencedor de Paisagem Íntima, também recebe uma assinatura da revista FRAMES.

Confira as imagens vencedoras:

Animais

O urso Nariz de Calavera, cuja sua imagem foi a vencedora na categoria Animais. Santiago J. Monroy García / Close-up Photographer Of The Year / Divulgação

Nesta categoria, a foto vencedora foi a intitulada "Deus nas Sombras" do fotógrafo colombiano Santiago J. Monroy Garcia. O urso na foto é conhecido, de acordo com o próprio fotógrafo, como "Nariz de Calavera", em português Nariz de Caveira, e é um dos maiores ursos que vivem próximo à capital da Colômbia, na Reserva Natural de Ecopalacio, 30 quilômetros ao leste de Bogotá.

Borboletas e Libélulas

Libelinha na Cachoeira, a fotografia campeã em Borboletas e Libélulas. Yong Miao / Close-up Photographer of the Year / Divulgação

A campeã da categoria foi a chinesa Yong Miao, com a imagem Damselfly by the Waterfall, de uma libélula em frente a uma cachoeira na Reserva Natural de Tianmushan, na China.

Aracnídeos

Queen of Hearts, a fotografia vencedora na categoria Aracnídeos. Pierluigi Rizzo / Close-up Photographer Of The Year 2024 / Divulgação

Nesta categoria, a foto vencedora foi a intitulada Queen of Hearts (Rainha de Paus), feita pelo fotógrafo italiano Pierluigi Rizzo.

A imagem foi tirada no Parque Nacional Pollino, em Calábria, na Itália, e mostra uma viúva negra mediterrânea fazendo um "lanchinho".

Ao concurso, Rizzo fala que a imagem, por sua vez, é uma composição de duas fotografias: uma mostrando o abdômen do animal e a outra focando no momento em que ela está se alimentando.

Invertebrados

A casca é pior que a mordida, de Aran Gibbs, a campeã na categoria de retratos de invertebrados. Aran Gibbs / Close-up Photographer Of The Year 2024

O fotógrafo irlandês Aran Gibbs foi o vencedor desta categoria, demonstrando domínio da técnica de fotografia macro na foto Bark is Worse than its Bite. Para isso, ele utilizou uma pilha de foco com 50 imagens de uma aranha de casca de árvore, registrada durante uma caminhada noturna na selva da Malásia.

Subaquático

A foto "Está tudo bem", de Gabriel Jensen. Gabriel Jensen / Close-up Photographer Of The Year 2024 / Divulgação

Nesta categoria, Gabriel Jensen conseguiu o primeiro lugar capturando o momento em que um peixe-médico se vê em apuros, tentando escapar das mandíbulas de um peixe-lagarto em Kona, no Havaí.

Ao concurso, o fotógrafo norte-americano relatando que a imagem também promove uma reflexão:

"Esta imagem está agora na minha mesa de trabalho, servindo como um lembrete de que mesmo em dias difíceis, tudo vai ficar bem", relata.

Plantas

Os musgos de Haaksma, de Piet Haaksma. Piet Haaksma / Close-up Photographer Of The Year 2024 / Divulgação

A foto vencedora nesta categoria foi a do fotógrafo holandês Piet Haaksma, mostrando musgos cobertos de orvalhos.

Fungos e fungos viscosos

Fungo Picador de Orelha, do britânico Barry Webb. Barry Webb / Close-up Photographer Of The Year 2024 / Divulgação

Nesta categoria, a vitória ficou com o fotógrafo britânico Barry Webb, que pela quarta vez conseguiu vencer em "Fungos e fungos viscosos". Desta vez, Webb traz uma imagem de um fungo picador de orelha de 15 milímetros de altura em uma pinha.

Paisagem Íntima

Uma rede de vida e morte, fotografia de Jean Philipe Delobelle. Jean-Philippe / Close-up Photographer Of The Year 2024 / Divulgação

A foto vencedora nesta categoria é do professor aposentado de biologia Dr. Jean-Pilippe Delobelle, que registrou túneis de larvas de besouros sob a casca de um abeto em sua terra natal, nos Alpes franceses.

Arte de Estúdio

Paisagem Artificial, de Rob Blanjen. Rob Blanken / Close-up Photographer Of The Year 2024 / Divulgação

A fotografia vencedora nesta categoria pode dar a impressão de que se trata de cavernas, ou até montanhas. Entretanto, na realidade, registra uma mistura cristalizada de aminoácidos, obtida por meio de microscópio, composta pelo fotógrafo holandês Rob Blanken.

Jovem

Foto de um abelharuco europeu, tirada pelo espanhol Andrés Luis Dominguez Blanco. Andrés Luis Dominguez Blanco / Close-up Photographer Of The Year 2024 / Divulgação

Esta categoria reuniu jovens e adolescentes aspirantes da fotografia. Nela, o jovem espanhol Andrés Luis Dominguez Blanco, 14 anos, conquistou o primeiro lugar, com o registro de um Abelharuco Europeu voando com seu "alimento" no bico.

Segundo o autor, ela foi realizada no final da primavera, no sul da Espanha, e de forma planejada, quando observava, através de binóculos, os voos desta espécie.

*Produção: Juliano Trindade