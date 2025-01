Órgão de proteção de dados suspende pagamento pela coleta de íris de brasileiros

A empresa responsável pela operação começou a operar no país em novembro de 2024.

A ordem da ANPD foi enviada à Tools for Humanity, empresa encarregada pelas operação da World no Brasil, e também determina ainda que ela indique em seu site o funcionário responsável pelo tratamento dos dados biométricos , conforme exigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Segundo os responsáveis pelo projeto, mais de 400 mil pessoas já haviam se cadastrado em pontos de atendimento na cidade de São Paulo. O pagamento na criptomoeda varia em torno de R$ 600 de acordo com a cotação da moeda no dia e da taxa do dólar.