Praticar exercícios físicos, descansar e estar com pessoas queridas são algumas dicas para lidar melhor com a "Blue Monday". pitipat / stock.adobe.com

Nesta segunda-feira (20), ocorre a chamada "Blue Monday". O termo, que surgiu no início do século no Reino Unido, se refere ao dia mais triste do ano.

A data é escolhida com base em uma série de fatores, que envolvem desde o clima até o dia da semana.

O que é "Blue Monday"?

O termo foi cunhado em 2005 por Cliff Arnall, psicólogo e ex-acadêmico da Universidade de Cardiff, no País de Gales. O termo em inglês une as palavras "Monday", segunda-feira, e "Blue", que denomina a cor azul e também é usado de maneira figurativa para descrever o sentimento de tristeza e melancolia.

Ainda segundo o especialista, a fórmula para calcular o dia mais triste do ano é normalmente na última semana cheia do mês de janeiro. Isso ocorre por uma série de fatores, como dívidas de final de ano, retorno ao trabalho após as férias, fracasso de resoluções de ano novo, e também a própria segunda-feira. Em países europeus, o frio característico da época também contribui para o sentimento.

A teoria não possui comprovação, e muitos médicos e cientistas defendem que a escolha da data é totalmente arbitrária. Mesmo assim, no país, é comum que empresas de turismo ofereçam descontos em pacotes de viagens para destinos com climas quentes nessa data.

Apesar da falta de evidências efetivas, há empresas no Reino Unido que oferecem cursos para seus funcionários com dicas de como lidar com o período.

Entre as sugestões estão praticar exercícios físicos, contatar pessoas queridas e descansar.