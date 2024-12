Elisama Santos, psicanalista e apresentadora , comentou, em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, sobre o caso da passageira que foi filmada após não ceder o assento para uma criança em um voo. Para ela, o acontecimento demonstra que, muitas vezes, não se tem mais controle do que acontece com a própria imagem , nem o direito à privacidade e à intimidade.

— A criança tem três ou quatro anos, é absolutamente normal (o que aconteceu). O papel do adulto é fazer o que a mãe fez de falar: "É, filho, eu sei que você quer muito e esse lugar não é seu", pegar a criança e lidar com ela.

Em reportagem do Fantástico, no último domingo (8), foi revelado que foi outra passageira que não estava envolvida no ocorrido quem gravou o vídeo. Até então, a hipótese era de que a mãe da criança havia captado as imagens e publicado nas redes sociais.