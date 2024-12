"Não xinguei, não filmei", diz mãe de criança que queria trocar de lugar em voo; autora das imagens pede desculpas

Jeniffer Castro, Eluciana Cardoso e Aline Rizzo, a mãe da criança, esclareceram a polêmica do avião durante o "Fantástico". Reprodução / TV Globo

A reportagem do Fantástico esclareceu, no último domingo (8), que o vídeo que constrangeu a bancária Jeniffer Castro, que não quis ceder o assento do avião, não foi gravado pela mãe da criança, a advogada Aline Rizzo. A filmagem, na verdade, foi feita por outra passageira, que não tinha envolvimento com a situação.

— Eu não agredi, não xinguei, não filmei. Foi outra passageira. E eu estou sendo odiada, atacada, ameaçada, xingada, ofendida. Minha família, meus filhos — explicou a advogada durante a entrevista.

A versão dela foi confirmada pela própria Jeniffer. A passageira ganhou mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais após a comoção, e relatou que demorou para se pronunciar porque ainda estava entendendo a situação.

— Estava processando tudo o que aconteceu, fui procurar fazer tudo com calma para vir contar todos os detalhes direitinho — declarou. — Para falar que não foi a mãe que me gravou.

Quem gravou o vídeo?

A responsável pelo vídeo foi a nutricionista Eluciana Cardoso, outra passageira do voo. Ela também contou sua versão da história ao programa e relatou que, após realizar a filmagem, sentiu que perdeu o controle.

— Parecia que eu estava saindo do meu corpo. Eu fiquei com o meu coração com taquicardia — admitiu.

A nutricionista enviou o vídeo para sua filha, Marianna. A estudante de 23 anos disse que tentou proteger o rosto de Jeniffer com uma figurinha, mas acabou não tendo sucesso na edição. Segundo ela, seu erro só foi percebido oito horas depois.

— Cometi um erro de iniciante e não acho justo que eu esteja sendo massacrada — afirmou Marianna.

Jeniffer se prepara para tomar medidas judiciais contra Eluciana, que disse estar arrependida de suas ações. No Fantástico, ela pediu desculpas aos envolvidos na situação:

— Peço desculpas pra Jeniffer. Peço desculpas para Aline. Para o Arthur. Para a família. Para a minha filha. Peço desculpas para mim, por eu achar que tinha sido forte naquele momento. E não fui. Poderia ter evitado.

Entenda o caso

Um vídeo gravado em um avião ganhou repercussão nas redes sociais. Na gravação, uma mãe indignada xingou uma jovem que se negou a trocar de assento com o filho dela.

A mulher filmada é Jennifer Castro, que estava sentada na poltrona do lado da janela da aeronave. Após a repercussão do caso, ela ganhou mais de um milhão de seguidores no Instagram.

Na gravação, é possível ver que, mesmo recebendo críticas da mãe da criança, a jovem permanece quieta em seu lugar e ignora a discussão. Ela apenas perguntou se estava sendo filmada. Nas redes sociais, o vídeo gerou diversas discussões e memes. A maioria se pronunciou em defesa da passageira, criticando a postura da mãe.

Durante uma entrevista no Encontro, na última sexta-feira (6), ela se disse assustada com o alcance do vídeo.

A jovem explicou que a criança queria sentar ao lado da avó. Segundo ela, toda a família da criança estava alocada nos assentos ao seu redor, no voo que ia do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. A mineira acha que os familiares poderiam ter trocado de lugar entre si para deixar a criança e a avó lado a lado.