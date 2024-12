Ganhador da Mega Sena morto recebeu um dos maiores prêmios na história da loteria

Criada em 1996, a Mega Sena é a loteria mais popular do Brasil. Michël Pozzi / Agencia RBS

Vencedor de um dos maiores prêmios individuais da Mega Sena, o pecuarista Antônio Lopes, morreu nesta quarta-feira (4). Ele foi vítima de um mal súbito enquanto realizava um tratamento odontológico em Cuiabá, no Mato Grosso, cerca de um mês após retirar o prêmio.

O bilhete premiado com os números 13, 16, 33, 43, 46 e 55 tornou Lopes um dos maiores ganhadores da história da loteria. A probabilidade era de uma em 50.063.860 para acertar as seis dezenas.

Lopes havia retirado, no dia 11 de novembro, a bolada de R$ 201.963.763,26. O prêmio foi conquistado com uma aposta simples de R$ 5 no concurso 2.795, realizado dois dias antes.

Maiores premiações

O valor recebido por Lopes é o quarto maior já pago em uma aposta na Mega Sena.

Entre os maiores prêmios, conforme a Caixa Econômica Federal, ele fica atrás apenas de premiações de R$ 289,4 milhões (concurso 2.150, em 2019), R$ 206,4 milhões (concurso 2.696, em 2024) e R$ 205,3 milhões (concurso 1.764, em 2015).

Quem era o apostador?

Morador de Cuiabá, Antônio Lopes, de 74 anos, trabalhava com a compra e venda de gado. Mesmo com a mudança financeira, o estilo de vida do pecuarista seguiu discreto.

Segundo o boletim de ocorrência, Lopes sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento na clínica odontológica e não resistiu, mesmo após ser levado ao Hospital Universitário Júlio Müller.

Hipertenso e diabético, ele estava em tratamento dentário fazia uma semana. Ele deixou quatro filhos.

A Polícia Civil do Mato Grosso investiga a causa da morte. Segundo a corporação, só após a necropsia será possível concluir eventual responsabilidade. Até o momento, ninguém foi acusado por nenhum crime.

Mega Sena

Criada em 1996, a Mega Sena é a loteria mais popular do Brasil, atraindo milhões de jogadores em busca de prêmios milionários. Os sorteios ocorrem às 20h, terças, quintas e sábados, e premiam apostas com quatro, cinco ou seis acertos. Com transmissão pelo Youtube e redes sociais da Caixa.

O preço mínimo da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5. Contudo, é possível apostar até 20 números, aumentando as chances de vitória.

O concurso 2.795, que consagrou Lopes, também premiou 242 apostas com cinco acertos, cada uma levando R$ 49.426, e 19.146 bilhetes que acertaram quatro dezenas, com prêmios de R$ 892,40 cada.

Como jogar nas loterias da Caixa pela internet

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online. A plataforma funciona 24 horas por dia.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O portal pode ser acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

