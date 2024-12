Evento inédito em Porto Alegre reuniu mulheres de sete países para discutir justiça climática e de gênero

A ação foi promovida pela Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos e contou com presença de Promotoras Legais Populares (PLPs) de todo o Estado, além das organizações que também têm o foco em empoderamento jurídico e justiça social e fazem um papel similar ao da Themis. São elas: EQUIS – Justiça para Mulheres, do México, Iniciativa pelos Direitos das Mulheres (IDM), da Guatemala, Fundação Construir, da Bolívia, Escola LatinoAmericana de Direito Comunitário e Ativismo Legal (ELAC), da Argentina, Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra Violência Baseada no Gênero (ACLCVBG), de Cabo Verde, Geledés –Instituto da Mulher Negra, de São Paulo, União de Mulheres de São Paulo e Comunidade LatinoAmericana de Empoderamento Jurídico. As participantes puderam, ao longo dos cinco dias, trocar experiências, entender melhor sobre o assunto e, principalmente, apontar necessidades de suas comunidades para a elaboração de uma agenda unificada, que abrangerá toda a América Latina, para a intersecção entre violência de gênero e mudanças climáticas.