Em obras, Cristo Protetor de Encantado provoca disparada no número de turistas e de empreendimentos

De braços abertos para o Vale do Taquari, a estátua do Cristo Protetor, em Encantado, já vem operando milagres no município de 22 mil habitantes mesmo antes da conclusão do complexo que prevê ainda rampas de acesso, praça de alimentação, lojas e memorial, entre outras atrações de fundo religioso. Com cerca de 85% das obras concluídas, incluindo a imponente figura de Jesus, o local já recebeu mais de 300 mil turistas desde a abertura para visitação, em maio de 2021.

Após o término do trabalho, a previsão é de que aumente ainda mais a procura pela região que já experimenta um salto na abertura de novas empresas em razão do movimento de devotos concentrado em finais de semana e feriados. A expectativa é de inaugurar toda a estrutura, orçada em R$ 21,5 milhões, em abril do ano que vem.

A quantidade de turistas que já circulou ao redor da escultura equivale a 14 vezes toda a população do município que abraçou a ideia de erguer o monumento sem uso de recursos públicos.

— Nós não esperávamos que haveria uma procura tão grande antes mesmo da obra ficar pronta. As pessoas começaram a vir aqui por conta própria, o que inclusive levou à ideia de ampliar o projeto e incluir esse complexo com capela, praça de alimentação, lojas, memorial, entre outras atrações. Inicialmente, seria só o Cristo mesmo — conta o presidente da Associação Amigos de Cristo de Encantado, Robison Gonzatti.

A simples construção do portento de 43,5 metros de altura em meio à mata, onde não havia água ou luz e o acesso era precário, já poderia ser considerada uma obra prodigiosa. Mas o que se seguiu a esse primeiro passo, financiado por doações, valores de bilheteria e empréstimos bancários, ganhou ares miraculosos. Além de somar um número recorde de 18 mil visitantes em um único mês, em outubro de 2022, a atenção despertada pelo Cristo vem multiplicando a abertura de novas atrações voltadas para o turismo, como restaurantes e hotéis, e de empresas em geral no município do Vale do Taquari.

A quantidade de novos negócios lançados anualmente praticamente dobrou: até abril de 2021, quando a estátua ganhou forma, em média surgiam 138 novos CNPJs em Encantado a cada ano, cifra que saltou para 270 desde então. Graças a isso, apesar da devastação causada pela série de enchentes ocorrida desde setembro do ano passado, o estoque de vagas de trabalho se mantém em alta — acima de 7,8 mil postos, contra 7,4 mil em 2020.

A projeção da associação de voluntários que coordena os trabalhos é de aumentar ainda mais a quantidade de visitantes a partir da conclusão do entorno do Cristo. Para facilitar o acesso, no começo de novembro o governo estadual e a prefeitura inauguraram a pavimentação da estrada que leva até o topo do morro.

— Esperamos chegar a uma média de 25 mil frequentadores mensais — afirma Gonzatti.

Robison Gonzatti, presidente da Associação Amigos de Cristo de Encantado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

É como se, a cada mês, uma Encantado inteira circulasse aos pés do Cristo. A esperança dos responsáveis pela obra é de que a renda obtida com os ingressos e novas doações permita pagar financiamentos que tiveram de ser feitos para bancar o projeto — prejudicado pela pandemia e pelas enchentes, que forçaram o fechamento do espaço por quase um ano e meio em diferentes períodos.

O investimento na estátua e no pedestal soma cerca de R$ 6,5 milhões. O custo das atrações do entorno envolve mais R$ 15 milhões.

Jonas Calvi, prefeito de Encantado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A esperança de um futuro melhor sob a proteção do novo Cristo também mobiliza o poder público.

— Nós nem tínhamos uma secretaria do Turismo. Criamos a secretaria de Turismo e Desenvolvimento, e agora estamos tentando, para a próxima administração, ter uma pasta focada só no turismo — revela o prefeito, Jonas Calvi.

Serviço

Como visitar

Localização: Morro das Antenas, em Encantado (145 quilômetros de Porto Alegre), no Vale do Taquari

Morro das Antenas, em Encantado (145 quilômetros de Porto Alegre), no Vale do Taquari Dias de visitação: sábados, domingos e feriados nacionais

sábados, domingos e feriados nacionais Horário: das 9h às 17h

Preços

Até 12 anos: gratuito

gratuito Entre 13 e 59 anos: R$ 30

R$ 30 Acima de 60 anos e moradores de Encantado: R$ 15

Mais informações

Pets: entrada autorizada, desde que conduzidos por uma guia

Visita conduzida: como o local ainda está em obras, por razões de segurança, a visitação ocorre por meio da formação de pequenos grupos orientados por um guia

Estrutura: há espaço para estacionar e sanitários

Toda a estrutura é orçada em R$ 21,5 milhões. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Andamento das obras

O complexo

Veja algumas das principais atrações envolvendo o Cristo Protetor e o estágio atual de cada uma:

Estátua - A imagem de Cristo foi concluída em abril de 2022. Foi recentemente lavada e recebeu melhorias como conserto de pequenas fissuras que surgiram em razão da expansão e contração do concreto. A escultura está sendo impermeabilizada e receberá nova pintura, mantendo a coloração anterior.

Fonte da Vida - Conjunto de oito pequenas quedas d'água localizadas no pedestal do Cristo e que representam sua ressurreição. Concluída.

Banheiros - Construção praticamente pronta, faltando apenas resolver um problema envolvendo turbidez na água que abastece os banheiros. Previsão de liberação em poucos dias.

Capela - Feita de madeira e vidro, o que permite admirar a natureza da mata ao redor, a capela em homenagem a São João Batista Scalabrini foi inaugurada no começo de setembro.

Praça de Alimentação - Em obras. Como fica em um nível elevado, está em fase de colocação de guarda-corpos com 1m30cm de altura para segurança dos usuários. Estão previstas quatro operações de alimentação.

Velário - Local para colocação de velas, concluído.

Memorial - Em obras, o espaço deverá contar a história da construção do Cristo Protetor por meio de textos e imagens. Contará com banheiro e cozinha anexos para realização de eventos.

Fonte dos apóstolos - Em construção, será uma fonte com 13 jatos de água representando Jesus e 12 apóstolos. Em vez de Judas, o monumento homenageia o chamado Apóstolo Matias.

Caminho dos Salmos - Trajeto desde a entrada do complexo até o Cristo, com citações de salmos da Bíblia ao longo do caminho.

Demais espaços - Em fase adiantada de obras, incluem dois ambulatórios, três lojas, ajardinamento, conjunto de bilheteria e catracas, entre outros itens.

Capela em homenagem a São João Batista Scalabrini foi inaugurada no começo de setembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Onda de lançamentos

Antigamente conhecida por eventos mais voltados à produção rural e à cultura local, como o festival gastronômico Suinofest, a cidade de Encantado vem recebendo investimentos cada vez mais variados, mas com um mesmo foco: atrair novos visitantes ao Vale do Taquari. Uma das principais novidades é o Boulevard Encantado, inaugurado no dia 21 de novembro — um espaço chamado de "complexo multiexperiências" localizado, não por coincidência, no caminho para o Cristo Protetor.

Quantos anos vai levar? Não sei. Mas temos que dar esses primeiros passos. JONAS CALVI Prefeito de Encantado.

Com lojas, praça de alimentação, mirante e ambiente para eventos com possibilidade de uma experiência imersiva por meio de áudio e vídeo, além de um hotel Laghetto projetado para abrir as portas em 2027, o novo boulevard orçado em cerca de R$ 50 milhões é outro passo no objetivo do município de se converter em um dos principais destinos turísticos do Estado, ao lado da região serrana.

— Estamos começando agora, o Laghetto está investindo aqui. Quantos anos vai levar (para se tornar uma potência turística)? Não sei. Mas temos que dar esses primeiros passos, o que também inclui legislação. O boulevard é um exemplo, tivemos de discutir que lei usaríamos para aprovar aquele espaço. É um shopping, um complexo? Também criamos, recentemente, uma lei de tecnologia e inovação para atrair mais empresas — afirma o prefeito de Encantado, Jonas Calvi.

A tradicional vinícola Lidio Carraro, original de Bento Gonçalves, é uma das marcas que estão apostando em fazer uma conexão turística entre a Serra e o Vale do Taquari. A empresa abriu uma loja no Boulevard Encantado.

— Lançamos a loja pensando na via que ligaria a Serra a Encantado passando por Santa Tereza e Muçum, que ficou inativa com a enchente. Mas apostamos que a ponte que ficou inativa pela enchente será recuperada e voltará a facilitar essa conexão. Independentemente disso, consideramos que os projetos do boulevard e do Cristo se complementam. É a primeira unidade da Lidio Carraro fora da nossa sede — analisa o diretor comercial da vinícola, Juliano Carraro.

A prefeitura prevê ainda a construção de um caminho chamado "Jardim do Acolhimento" no entorno do Cristo. Como o nome indica, a ideia é de que sirva como um ambiente para recepcionar os turistas e conduzi-los até a estátua por meio de um corredor com pórtico, ponto de informações, espaço para contemplação, entre outras atrações.

— Estamos pedindo a licença ambiental para construir uma estação de tratamento de esgoto, mas já vamos começar a executar o projeto com R$ 4 milhões garantidos pela nossa bancada federal — afirma Calvi.

Novos hábitos

Nem só de novos prédios e empresas é feito o novo momento da região de Encantado. O impulso dado pela construção do Cristo Protetor e amplificado por novos projetos provoca mudanças significativas também no comportamento da população, conforme o prefeito Jonas Calvi.

— Até poucos anos atrás, quase todo mundo na cidade se conhecia. Agora, é normal ver gente de fora, que não sabemos quem é. Também era comum perguntar de que família era alguém que se encontrava pela primeira vez, outra coisa que vai se perdendo — conta Calvi.

Algumas alterações, porém, enfrentam resistências. A necessidade de trabalhar aos domingos, dia geralmente reservado à confraternizações em família, nem sempre é bem compreendida — embora seja necessária para manter abertas as lojas de interesse dos turistas aos finais de semana. Mas mesmo essa barreira já vem sendo derrubada.