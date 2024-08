Foi fantasiada de Minnie que a pequena Antonella Mielke Bitencourt celebrou neste sábado (17) o seu terceiro "mêsversário". Filha do gestor de vendas Jarbas Bitencourt, 48 anos, e do fotógrafo Mikael Mielke, 35, moradores de Imbé, no Litoral Norte, a menina é, segundo o casal, a primeira criança da região Sul a nascer com a genética de dois pais.