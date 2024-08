Mesmo 120 anos depois de a história da imigração judaica começar a ser escrita no Rio Grande do Sul, o legado ainda permanece aceso de diferentes formas. Quem circula hoje pelo bairro Bom Fim, em Porto Alegre, por exemplo, pode se deparar com um espaço que preserva parte importante da cultura judaica. É no Restaurante MidBar (deserto, em hebraico), com um mix de culinária do Oriente Médio, que pratos típicos seguem sendo comercializados.