O Complexo Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, ganhará uma capela a partir da próxima semana. A iniciativa é uma homenagem a São João Batista Scalabrini, figura central na história da Igreja Católica. A inauguração será no dia 1º de setembro. Na ocasião, haverá uma missa especial, que também comemora os 120 anos da passagem do Santo Scalabrini pelo município de Encantado.