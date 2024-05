Em meio à tragédia que aflige o Rio Grande do Sul, têm circulado nas redes sociais diversas notícias falsas e informações enganosas. Uma delas é de que haveria milhares de mortes sendo ocultadas pela Defesa Civil do RS. Por isso, GZH consultou o órgão para explicar como são contabilizados os dados. De acordo com o último boletim, divulgado pelo órgão às 9h desta quinta-feira (16), estão confirmadas 151 mortes pelo desastre.