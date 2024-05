Além do pix aberto para doações nacionais que buscam apoiar os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, canais internacionais disponibilizados pelo Governo do Estado arrecadaram R$ 280.060,63, conforme divulgado nesta terça-feira (21) pelo governo. O montante tem origem em valores repassados do Exterior por empresas e pessoas físicas, a partir de moedas como o dólar americano e euro.