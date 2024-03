Evento que celebra a chegada do Ano Novo Tibetano, o Lozar ocorrerá de sexta-feira (15) a domingo (17) na praça central de Três Coroas. Sob a visão do casal Ogyen e Drika Shak, e com o apoio do restaurante Espaço Tibet e da prefeitura de Três Coroas, a terceira edição do evento promete uma experiência cultural única, repleta de música, dança, gastronomia e rituais típicos da tradição tibetana.