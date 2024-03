O sorteio das seis dezenas do concurso 2.696 da Mega Sena, previsto para ser realizado às 20h desta terça-feira (5), ocorreu com atraso de quase duas horas. Com os números sorteados, um bolão de Goiânia (GO), com 24 cotas, acertou as seis dezenas e levou sozinho o prêmio de R$ 206.475.189,75.