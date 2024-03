Amantes da matemática e das tortas recheadas estão em comemoração neste dia 14 de março. Desde 1988, a data é usada para celebrar o Dia do Pi – número designado pela letra grega, que corresponde à divisão do perímetro (comprimento) de um círculo pelo seu diâmetro, representado pelos dígitos 3,14. Isso explica porque 14 de março virou o Dia do Pi, já que a abreviação de datas em inglês coloca o mês antes do dia (3/14).