Quinze gaúchos acertaram 14 dos 15 números sorteados no concurso 3010 da Lotofácil e vão receber entre R$ 2.251,82 e R$ 4.503,64. Jogos foram feitos por apostadores de Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Cerro Grande do Sul, Cidreira, Farroupilha, Flores da Cunha, Igrejinha, Ivoti, Porto Alegre (4), Roque Gonzales e Venâncio Aires. O prêmio principal ficou para duas apostas de Brasília e Americana, em São Paulo. Cada uma receberá R$ 3,2 milhões.