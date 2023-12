Depois de um semestre intenso com compromissos escolares e agendas cheias de tarefas, as férias chegam para trazer alívio não aos pequenos. No entanto, esse período também pode gerar preocupações, já que a rotina de atividades não dá trégua para a maioria dos pais, que, após as festas de fim de ano, já precisam retornar ao trabalho.