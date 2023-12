Um protocolo para atender mulheres vítimas de violência sexual ou assédio em casas noturnas, bares, estádios de futebol e outros espaços de lazer. É isso o que quer o projeto de lei 3/23, de autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS). O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta semana e depende de sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que deve ocorrer ainda neste mês. Leia a íntegra da proposta aqui ou no fim da reportagem. O local que implementar o protocolo receberá, do poder público, o selo “Não é Não – Mulheres Seguras”.