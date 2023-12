Diretamente de uma obra publicada em maio de 1555, Michel de Nostradame, popularmente conhecido como Nostradamus na América Latina, previu a Revolução Francesa, os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos e a Primeira Guerra Mundial. Para 2024, no livro Les Prophéties, o médico e astrólogo francês prevê uma “Guerra no mar”, um novo rei para a Inglaterra e a morte de um Papa. As informações são do Uol.