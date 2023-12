Uma aposta de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, acertou os 15 números do concurso 2.972 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira (6). O vencedor dividirá o prêmio máximo com mais duas apostas, levando R$ 524.738,44 cada. Confira as dezenas sorteadas: