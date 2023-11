Um crânio de tricerátops, que está entre as espécies de dinossauro mais famosas, e um violão que pertenceu à sobrinha de Luís XIV, rei da França entre 1643 e 1715, serão leiloados no dia 21 de novembro, em Paris, capital francesa. Anúncio foi feito nesta terça-feira (14) pela casa Christie's, uma dos mais tradicionais locais de leilões do mundo.