Chegar atrasado no trabalho dizendo que não acordou por culpa do gato que desligou o despertador é uma desculpa difícil de ser aceita. Pelo menos, era. Isso porque Joaquim, um gato de São Carlos (SP), foi filmado pelas donas fazendo justamente isso.

O vídeo foi postado em 29 de julho, no canal ViralHog, que afirma ter como objetivo compartilhar vídeos virais. Na descrição da publicação, há a seguinte mensagem: "Minha companheira e eu estávamos chegando tarde ao trabalho porque o alarme do telefone não estava nos despertando. Recentemente, descobrimos que nosso gatinho Joaquim era quem estava desligando o alarme".

A filmagem mostra a ação de Joaquim que, ao ouvir o som do alarme do celular, corre até ele para desligá-lo. As donas, ao perceber a astúcia do animal, caem na gargalhada.

— Que esperto, desligou! É por isso que eu não consigo ir trabalhar. Joaquim, por que você desligou o despertador? Não quer que sua mãe vá trabalhar? — brinca uma delas.