Estou fazendo uma inspeção no corpo de Russell Brand. Não é aquele com que já cheguei a sonhar porque estou velha e ele não é mais viciado em sexo, mas estamos examinando suas tatuagens. E há muitas. Ele parece não se importar em abrir a camisa, estampada com cavalos galopantes, para uma estranha. Os chacras que descem pelo braço direito representam "a energia sexual, a do desejo, a do coração, a da comunicação...", explica, tocando cada uma de leve. Há a kundalini, serpente que representa a energia sexual (está percebendo o padrão?) no dedo indicador direito; outra no bíceps, que fez com Katy Perry, quando se casaram, que diz "Deixe-se levar pela correnteza" em sânscrito. Eles não conseguiram, mas a ideia é boa. A minha favorita, porém, é a frase que Brand atribui a Oscar Wilde e desce do ombro até o pulso: "Se quiser dizer a verdade para as pessoas, faça-as rir; do contrário, elas o matarão".

Esse deveria ser o lema de todo comediante, mas principalmente de Brand; ele nos faz rir, e continua vivo. Não, essa não é uma conclusão óbvia. Dada a queda para a autodestruição ao longo de seus 42 anos – já foi viciado em drogas, alcoólatra, bulímico e confessou a personalidade histriônica (e admite que essa última ainda não superou direito) –, é uma façanha e tanto continuar entre nós. Brand está promovendo seu novo livro, "Recovery: Freedom From Our Addictions" ("Recuperação: Liberdade dos Nossos Vícios"), explicação no mínimo curiosa do programa de doze passos recitados na pirotecnia verbal do moço. Brand acredita que o sistema o salvou. E quer que salve vocês também.

A linha de pensamento de Brand funciona mais ou menos assim: a raiz de todo vício é o narcisismo, a necessidade constante de chamar a atenção. Se você é egocêntrico, sofre, e se sofre, vai procurar uma forma de acabar com essa dor, seja através das drogas, da bebida, do sexo ou até das curtidas do Facebook.

"Estamos tentando resolver problemas internos externamente, não importa o que esteja faltando na nossa vida. Eckhart Tolle resumiu perfeitamente, dizendo que o vício começa e termina com dor. Aí é que está, droga, álcool, sexo... não importa. O fato é que sua vida está fora de controle por causa dele."

Brand fala muito e fala rápido e enquanto esbravejava sobre os males do consumismo e sua relação com o vício, eu bebia cada palavra. Só mais tarde é que tive tempo de pensar que o homem cuja obra mais recente, intitulada "Revolução", mora em uma região conservadora multimilionária (Oxfordshire) e admite que sua maneira de se sentir ligado a um novo lugar é comprando algo. Apesar disso, há trechos ótimos no livro, incríveis e verdadeiros – e quando os menciono, não faz aquelas caras e bocas fingidas de surpresa da celebridade acostumada aos elogios constantes; na verdade, parece mais uma criança séria que ouve alguma coisa boa sobre si pela primeira vez, com um gesto que mistura prazer e dúvida. Essa carência explícita faz parte do carisma desse homem que não tem medo de ser um luminoso ambulante anunciando "EU QUERO". É também a razão principal por que os doze passos deram certo para ele e para tantos outros com problemas: o viciado é solitário e, para melhorar, precisa procurar se relacionar com a comunidade.

Durante a primeira parte da vida de Brand, essa ideia de ligação, de conexão, praticamente não existiu. Foi um menino muito infeliz. Se você acha que ele é uma aberração hoje, imagine quando era garoto, filho único e sensível, vivendo em uma cidadezinha estéril em Essex, que vivia sofrendo bullying, fazia xixi na cama e tinha uma família de ratos-do-deserto em casa. Sua mãe era amorosa, mas vivia em tratamento para câncer, ou seja, passou a ser objeto de desdém do padrasto. O pai biológico era fã ardoroso de pornografia, cuja ideia de férias com o filho era viajar para a Tailândia e pagar prostitutas para "divertirem" o pequeno. Para piorar, como revela em sua autobiografia de 2007, "My Booky Wook", "Fui molestado quando criança, mas me sentia culpado".

Com a fama crescente, Brand foi ficando malcriado e mimado; sua queda por chocolate, heroína, sexo e caos ficou famosa, e ele fez inimigos por onde passou, no campo profissional e pessoal. Sério, é impressionante. Raramente se sabe de alguém com tamanha aversão à obediência à autoridade. E esse traço não desapareceu com o tempo: na cerimônia do GQ Awards de 2013, ele comentou (antes de ser expulso do local) que o patrocinador Hugo Boss fazia os uniformes dos nazistas. "Mas o visual era fantástico!".

Brand está sóbrio há 14 anos.

Apesar de ter sido mau aluno, mostrou-se disciplinadíssimo no cumprimento dos passos para sua recuperação: passava dias trancado em uma sala por causa do Número Quatro, por exemplo, que exige que se faça uma busca e um inventário moral sincero de si mesmo. E quando chegou a hora do acerto de contas com as pessoas... bom, imagine quantos uma celebridade com acesso ilimitado às mulheres tem que encarar. "Muitas não queriam nem ouvir meu nome", admite. Mas sua diligência em explicar os detalhes de sua recuperação mostra que qualquer um, por mais perdido que se sinta, pode chegar lá. Como ele explicou em sua justificativa para escrever o livro: "Minha qualificação não é ser melhor que vocês, mas sim pior".

Mas não pense que ele já superou todos os desafios; é possível desistir de vez das drogas e da bebida alcoólica, mas em relação aos vícios que "dão vida", ou seja, comida e sexo, ele se impõe uma estrutura séria: é vegano, e só de vez em quando se permite um ovo – e uma vez que acha a pornografia responsável pela objetificação e comercialização da mulher, não se dá a esse luxo.

Uma consequência feliz de sua recuperação é o que chama de "território novo" da domesticidade: a mulher, Laura Gallacher, com quem teve Mabel, a filhinha de dez meses.

E certamente a pequena é a principal responsável pelo controle que hoje mantém de sua egolatria. "Essa criatura é um pé no saco", diz, brincando, feliz e orgulhoso, sacando o celular para me mostrar fotos. Aos dez meses, é uma diabinha deliciosa, com o cabelo claro da mãe e a expressão marota de quem vai dar muito trabalho. Em uma das poses, aparece lambuzada de suco verde, no melhor estilo Exorcista Lite.

Quem também ajuda é Bear, seu cachorro, astro do Instagram por mérito próprio, que Brand descreve como seu animal espiritual. "Ele é minha libido abstrata. Foi castrado e tal, mas não adiantou muito; acho que teria que tirar e traseira inteira para ele sossegar."

"Quer viver a vida até devorá-la, a ponto de se engasgar, da forma mais carinhosa possível – e é claro que me identifico muito porque eu era assim também", conclui.