Áries

Com lucidez inusitada, explique suas razões sem se apegar ao resultado, apenas pelo regozijo de ouvir a si falando coisas que talvez nem você sabia que sabia. Isso acontece e tem nome, conhecimento espontâneo.

Touro

Faça as devidas investigações que são evocadas por aquilo que parecem pistas. Verifique se as suas suspeitas são verdadeiras intuições ou se, por desventura, há muitas fantasias em sua mente e que precisam ser destruídas.

Gêmeos

Câncer

O ritmo cotidiano precisa ser ajustado e tudo se ajustar a uma organização mais eficiente. Procure se envolver nesse exercício com alegria, pois, qualquer grande caminho que você pretender começará por aí.

Leão

Virgem

Um pouco de dinamismo fará deste domingo algo especial. Em vez de você se acomodar ao ambiente conhecido, procure arregaçar as mangas e intervir nele, mudando móveis de lugar, colocando quadros na parede. Você saberá.

Libra

Muitas coisas novas surgem a partir de agora, mas poucas dessas são verdadeiramente interessantes e, como estão misturadas a toneladas de inutilidades, você terá de fazer uso do discernimento para saber quais são quais.

Escorpião

Há uma margem maior para negociações a partir deste momento. Por isso, valerá muito a pena que você se dedique a esse exercício que beneficiará a todas as partes envolvidas, as libertando para seguirem por outros rumos.

Sagitário

Capricórnio

Converse com sua própria alma, faça isso com total transparência, sem agregar nem tirar nada, apenas descrevendo a realidade dos fatos, assim como também das emoções que os acompanham. Busque esclarecimento.

Aquário

Os conselhos mais interessantes e valiosos nem sempre provêm das pessoas que supostamente se colocam no lugar da sabedoria. O Universo fala através da boca de qualquer humano, inclusive de algum que você achar desprezível.

Peixes

Os caminhos se bifurcam e, por isso, sua alma se vê confrontada com os dilemas naturalmente inerentes a toda escolha. Tome seu tempo e medite com serenidade sobre os acontecimentos e, também, sobre as ofertas que receber.