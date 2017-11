Áries

Muito se fala por aí, porém, você há de se orientar pelo que sentir, pois, não se pode mentir sentimentos, esses serão sempre uma bússola verdadeira e infalível. As palavras podem ser distorcidas à vontade.

Touro

O discurso é perfeito e o entusiasmo é legítimo, todo mundo se entende e isso é uma raridade. Só falta passar para as questões práticas e que as tarefas sejam divididas com justiça e sabedoria, senão tudo dará errado.

Gêmeos

Importa apenas que suas atitudes sejam eficientes e provoquem os resultados concretos a que são destinadas. Se as pessoas gostam e aprovam ou não, essa é outra história que, por enquanto, não há de pesar nas decisões.

Câncer

Faça o que brindar a você com regozijo, este não é um momento em que você precise fazer sacrifícios para obter resultados positivos. Melhor as coisas andarem prazerosas do que sob o peso de sacrifícios inúteis.

Leão

Os fatos distorcem as expectativas, mas contra fatos não há margem de discussão. É melhor aceitar o andamento da realidade e continuar em frente do que abrir uma discussão sobre como tudo deveria ser. Tudo é como é.

Virgem

Fazer acordos é muito bom, porém, se esses acordos provocarem resultados danosos para outras pessoas, então não se pode considerar que sejam bons. Encontre seu verdadeiro lugar no mundo, além do jogo competitivo.

Libra

Há de se chegar a um acordo a despeito de em muitos momentos não haver nada parecido com clima de concórdia. Mesmo assim, há de se chegar a um acordo, porque sustentar o estado de discórdia não beneficia ninguém.

Escorpião

Divirta-se, mas cuide para seu divertimento poder ser compartilhado sem que seja ofensivo para ninguém. Divirta-se tendo em mente que quanto mais pessoas puderem se alegrar com isso, melhor será para você.

Sagitário

Este é um tipo de momento em que você não deve buscar apoio nem ter como perspectiva agradar quem quer que for com as atitudes que precisa tomar. Apenas a necessidade de tomar essas atitudes há de orientar você.

Capricórnio

Você verá que, ainda que tenha de tomar atitudes que a você pareçam distorcidas demais para serem eficientes, as pessoas se beneficiarão tanto com elas que acabarão brindando com um tipo de apoio irrecusável.

Aquário

Enquanto você agir com discrição, sem dar espaço a opiniões, mesmo que provindas de pessoas que queiram você bem, tudo andará com bastante eficiência. Este é um momento em que as opiniões só atrapalhariam.

Peixes

Ainda que você tenha de reformular todos seus passos, porque do jeito que você administrava sua vida antes não está dando mais certo, o esforço valerá para se aproximar com mais velocidade aos objetivos ansiados.