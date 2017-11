Áries

É desnecessário que você coloque sobre suas costas toda a responsabilidade de agir e tomar as iniciativas pertinentes. Respire e deixe um pouco de tempo passar antes de se lançar com frenesi a esse movimento.

Touro

As pessoas, com suas atitudes, tocam em nervos delicados de sua alma, mas fazem isso inadvertidamente. Por isso, não é pertinente iniciar discussões com elas, porque isso tornaria sua posição ainda mais vulnerável.

Gêmeos

Nesta parte do caminho não parece haver ninguém disposto a prestar ajuda e facilitar. Veja, por isso, de sua alma não ser contaminada com esse estado de coisas e acabar se agregando a esse cenário também.

Câncer

Fazer sua vontade é necessário, mas considerando que há outras vontades diferentes da sua que também entrarão em campo, competindo para ocupar o lugar. Caberá a você fazer uma avaliação sábia do jogo em andamento.

Leão

Fazer algumas alterações e ajustes será necessário, mesmo que à primeira vista você reaja com contrariedade e má vontade. Você verá que os ajustes facilitarão o caminho e abrirão perspectivas agora imperceptíveis.

Virgem

gora será fácil complicar, porque parece haver pistas que comprovam suas suspeitas. Porém, se investigar direito antes de tirar conclusões, você verá que as aparências enganam mesmo, bem como reza o provérbio.

Libra

Seria sempre muito melhor se as pessoas seguissem as ordens emitidas, porém, cada ser humano pensa por si e isso torna imprevisível o que ele ou ela entende ou mesmo se vai ter vontade de cumprir as ordens emitidas.

Escorpião

Cuide para não dificultar o que está em andamento, porque tudo indica que os resultados serão obtidos com bastante rapidez. Porém, se você quiser, pode muito bem espalhar a brasa e provocar um atraso inútil.

Sagitário

Evite complicar-se montando histórias sobre as pistas que deixam suas orelhas em pé. Provavelmente nada demais há nos bastidores que mereça sua atenção, por isso, contenha sua mente e resolva facilitar tudo.

Capricórnio

Ninguém tem direito de se intrometer nos assuntos que você acha que são íntimos. Porém, as pessoas se intrometem assim mesmo, desprovidas de qualquer direito. Caberá a você manobrar para isso não acontecer.

Aquário

Imprevistos acontecem e nada indica que sua única função seja irritar você. Encontre razões melhores para o surgimento desses imprevistos e, mesmo que não as encontrar, aproveite o embalo para fazer ajustes.

Peixes

As perspectivas são amplas, porém, momentaneamente os recursos são mais estreitos do que essas. A incompatibilidade traz certa tensão, mas você não deve se deixar desanimar por ela, a vida segue e você junto com ela.