Taxistas de todo o Brasil ocupam desde o começo da manhã desta terça-feira (31) a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no dia da votação de projeto de lei que regulamenta aplicativos de carona, como Uber, Cabify e 99 POP. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, está na pauta do plenário do Senado e pode ser votada ainda hoje.