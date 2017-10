Ao tentar se defender, o pai e a madrinha de uma menina acabaram sendo alvo de uma ação por danos morais no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). Eles moviam um processo de busca e apreensão contra a mãe da garota, que mudou de cidade após a separação. Mas acabaram se tornando réus ao chamar a mulher de "doente, burra, louca, falsa, mentirosa, ridícula, ameba, atriz", entre outras ofensas.