Uma baleia juvenil da espécie Jubarte encalhou na Praia da Península, em Barra Velha ( SC ), no fim da manhã de segunda-feira. Na manhã desta terça-feira (17), a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) segue com os trabalhos para resgatar o animal. A baleia está viva e tem aproximadamente seis metros. Ela não apresenta nenhuma lesão, mas está bastante estressada.

Segundo o grupo, é preciso esperar a maré atingir o pico máximo para a baleia ficar com pelo menos dois terços do corpo coberto pela água, para conseguirem passar as fitas e o rebocador concluir o transporte. Eles monitoram pra que ela permaneça com o orifício respiratório virado pra cima, garantindo a respiração do animal. Também passaram a noite monitorando a frequência respiratória da baleia.