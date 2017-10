Áries

A boa dinâmica dos relacionamentos faz com que tudo seja mais fácil. Quanto melhor seria se as pessoas sempre partissem do princípio do entendimento mutuo e da colaboração! Por agora, conforme-se com os momentos disso.

Touro

Uma vez que você mantenha com firmeza em seu coração os objetivos que pretende conquistar, o valor das circunstâncias será muito menor e você não se afetará tanto com a oscilação entre as adversidades e facilidades.

Gêmeos

Compreender é também aceitar. Se algo se apresenta como inaceitável para você, então não há lugar em seu coração para esse evento ou pessoa, que se torna incompreensível automaticamente. Amplie sua compreensão.

Câncer

Tudo fica bem quando acaba bem. É importante manter o bom humor apesar dos pesares, porque pela experiência você já pôde constatar que tanto as adversidades quanto as facilidades são sempre temporárias, sempre passam.

Leão

Agora há ambiente propício para estabelecer algum acordo que coloque ponto final nos atritos que, a esta altura do campeonato, provavelmente ninguém sabe ao certo como foi que começaram. Sinal de teimosia.

Virgem

Os atritos desaparecem, porém, não por artes mágicas, mas porque as pessoas se dedicam a aparar arestas e lapidar melhor a dinâmica dos relacionamentos. Os atritos são humanos, e consertá-los também há de ser humano.

Libra

Veja você como as coisas mudam, ou melhor dito, veja você como a mudança de ânimo faz parecer que as coisas mudam. Na verdade, quando você pousa um olhar diferente no cenário, tudo continua igual, mas você age de outra forma.

Escorpião

Procure manifestar seus melhores sentimentos e se orientar por esses. Chegou a hora de limpar seu coração de quaisquer ressentimentos que ainda estejam por aí e que você não quer assumir que estão aí.

Sagitário

Aproveite a dinâmica de hoje, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Evite apenas se dispersar demais, você pode se divertir quanto quiser, mas procure manter o foco nas questões que sejam do seu interesse.

Capricórnio

O que parecia impossível acaba se tornando mais fácil do que o imaginado. É que a mente fica formulando teorias que, na prática, nem se aproximam da realidade em andamento. Coloque mãos à obra e facilite tudo.

Aquário

Converse com serenidade com as pessoas, sem esperar que suas palavras sejam compreendidas de imediato. Converse apenas pela boa vontade de oferecer a elas uma orientação, um sinal de que você está a favor delas.

Peixes

De alguma forma, as coisas se resolvem, ou porque tudo muda com velocidade vertiginosa, ou também porque há suficiente boa vontade da parte das pessoas envolvidas para fazer ajustes e colocar tudo no trilho novamente.