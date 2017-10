Áries

Como você vive numa época em que as pessoas dão atenção excessiva à imagem em detrimento da essência, não é raro confundir-se pensando algumas delas serem amigas, enquanto na prática acontece exatamente o contrário.

Touro

Amplie seu círculo de relacionamentos, pois, assim também se ampliará sua visão a respeito do futuro. Novas pessoas trazem consigo novos assuntos, alimento básico para a mente curiosa que não se cansa de buscar.

Gêmeos

Apesar de o entusiasmo incentivar pensamentos ambiciosos, você deve se lembrar que um caminho grandioso começa com o primeiro e pequeno passo, por isso, nenhum detalhe deve ser desprezado, nem muito menos desvalorizado.

Câncer

Por enquanto, a vida melhor e mais pacífica que você deseja está toda na imaginação, mas não pense que isso seja pouca coisa, pois, tudo que um dia se realiza começou em algum momento no mundo intangível da imaginação.

Leão

Olhe as pessoas com compaixão, pois, no momento atual, tão conturbado, é impossível alguém manter a cabeça no devido lugar. Pratique a compaixão, pois, essa é a maneira mais amorosa de solucionar os problemas.

Virgem

Como ninguém anda querendo se responsabilizar pelos acontecimentos, e como ao mesmo tempo é hábito humano buscar responsáveis e culpados por tudo, ficar no centro do palco tornou-se uma situação arriscada.

Libra

Você não tem obrigação de explicar seus motivos para agir dessa ou daquela maneira, mesmo porque em muitos casos não há explicação para o que você faz, e de maneira alguma isso deve ser considerado algo errado.

Escorpião

Ainda é impossível superar todas as confusões que se acumularam ao longo do tempo e, por isso, não seria bom você forçar a barra nesse sentido. É mais importante assumir essas confusões do que superá-las.

Sagitário

Meça as suas palavras, procure não explicar o que ainda é inexplicável. Neste momento, em que a maior parte das pessoas anda confusa, o melhor a fazer é silenciar, para assim não aumentar o tamanho da confusão.

Capricórnio

O impacto que as opiniões alheias têm sobre sua vida é similar ao impacto que as suas opiniões têm sobre as pessoas. A comunicação é um caminho de duas vias, onde as pessoas se influenciam mutuamente.

Aquário

As pessoas cobram atitudes racionais e lúcidas como se elas fossem capazes de, atualmente, agir dessa forma. É a mesma história de sempre, se cobra dos outros o que ninguém consegue fazer por si. Não entre nessa!

Peixes

Sobram motivos para martirizar-se, mas tampouco faltam motivos para regozijar-se, por isso, no fim, atormentar-se ou embalar-se nos braços do prazer é apenas uma questão de escolha. Diga agora, qual será a sua opção?