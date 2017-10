Áries

Os esclarecimentos são necessários e nem sempre provirão das pessoas que você buscaria para tanto. Em muitos casos, pessoas simples ou desconhecidas são capazes de dizer aquilo que você precisa para se esclarecer.

Touro

Não importa quantas vezes mais você tenha de se readaptar a um mundo que não parece ter rumo definido, a flexibilidade com que você encarar esse exercício resultará na vantagem que você terá sobre as outras pessoas.

Gêmeos

Os exercícios intelectuais necessários para entender o que realmente acontece nos dias de hoje são dignos de sua capacidade. Por isso, não se conforme com respostas simples, continue investigando tudo a fundo.

Câncer

Seus projetos são criticados justamente pelas pessoas que deveriam apoiar você. Assim são as coisas, quanto mais você progride, maiores parecer ser as críticas e contratempos. Não se preocupe com isso, continue.

Leão

É importante que você questione o modo de funcionamento do mundo, porém, mais importante ainda é que você não se conforme com a posição teórica do questionamento, mas que comece a praticar tudo de forma diferente.

Virgem

Muitos propõem manobras sofisticadas para aproveitar os poucos bons sinais que o mundo oferece para progredir. Na prática, tudo isso é uma forma de satisfazer apenas a ansiedade. As soluções continuam sendo simples.

Libra

De que adianta resistir se as coisas estão mudando à revelia de sua vontade? Melhor acompanhar as mudanças e se esclarecer da melhor maneira possível a respeito dessas, para que resulte em benefícios para todos.

Escorpião

Na teoria tudo que você imagina é possível, mas talvez vários ajustes precisarão ser feitos quando a prática começar, tantos que provavelmente nada do que você imagina hoje permaneça intacto. Mudanças necessárias.

Sagitário

Pessoas que normalmente você não valorizaria e nem mereceriam sua atenção, neste momento são portadoras de mensagens de esclarecimento. Valerá a pena prestar atenção, são palavras ditas de forma inadvertida, muito valiosas.

Capricórnio

Você não precisa de manobrar complicadas para garantir suas pretensões, apenas agir de forma clara e simples. Porém, em muitos casos é a simplicidade a atitude mais difícil de ser tomada. Resta a pergunta: por que?

Aquário

Sua boa vontade de esclarecer as pessoas próximas para elas conseguirem conviver melhor com as mudanças em curso, essa é uma atitude muito nobre. É melhor praticá-la com desapego dos resultados, apenas porque você quer.

Peixes

Tudo precisa de uma melhor organização, para você deixar de perder tempo cotidiano e se concentrar nos assuntos que realmente mereceriam sua atenção. Pense grande, procure dar um passo além dos obstáculos.