Áries

Os pressentimentos que indicam avanço hão de prevalecer sobre as questões práticas que impedem esse movimento e, assim, com o coração cheio de alegria a despeito de outra coisa, seguir em frente. É isso que tem de fazer.

Touro

Nas conversas tudo parece muito mais fácil do que na prática, porque nessa você precisa enfrentar seus demônios interiores que sugerem tudo ser tão impossível que só lhe restaria o desânimo e o medo como refúgios.

Gêmeos

Mantenha o dinamismo e drible os problemas eventuais, principalmente os que as pessoas apresentarem na forma de críticas ou de previsões que nada indica viriam a se tornar reais. Mantenha o foco e o dinamismo.

Câncer

Está tudo lindo e maravilhoso, mas as tarefas braçais sobraram para você e com todo o entusiasmo circulando ninguém repara na necessidade de ajudar e colaborar. Procure não eclipsar a alegria por isso, siga em frente.

Leão

Há imaginações que seduzem e brindam com sentimentos extraordinários. Na hora de tomar iniciativas para torna-las concretas, esses sentimentos são substituídos pela irritação. Procure coordenar melhor tudo.

Virgem

Converse ainda que ninguém esteja disposto a chegar a um entendimento. O objetivo é manter a bola em jogo, pois, mesmo que o resultado for frustrante, algum avanço você marcará e isso servirá para o futuro.

Libra

Você tem os recursos necessários para seguir em frente, mas se ficar contando moedas e se atendo a detalhes, tudo continuará parecendo impossível. Procure não contar com a ajuda de nada nem de ninguém, apenas fazer.

Escorpião

Contenha o entusiasmo, não ao ponto de imaginar que está tudo errado, mas para enxergar as questões práticas que estão envolvidas nesta parte do caminho, lhes prestar a devida atenção e amarrar todas as pontas necessárias.