Áries

Faça indagações, mas com espírito aberto. É necessário verificar se a origem de suas suspeitas é real ou se não há qualquer exagero emocional envolvido na situação. Investigar com espírito prático vai ajudar.

Touro

Uma certa medida de conflito se faz necessária para que as diferenças fiquem evidentes e, assim, as pessoas envolvidas possam fazer ajustes. Na melhor das hipóteses haverá entendimento, na pior dessas, briga.

Gêmeos

Esta é a melhor hora possível para você se dedicar àqueles pequenos consertos que melhorariam seu dia a dia, já que você não teria mais motivo para se irritar com, por exemplo, essa dobradiça que fica rangendo.

Câncer

Algumas banalidades não precisam ser tratadas com desprezo, pois, a alma não aguenta ter de administrar complexidades o tempo inteiro, ela precisa se relacionar com algo que não exija grandes formulações mentais. Banalidades.

Leão

Será interessante você aceitar a inquietação que sua alma propõe e se dispor a mexer nos lugares onde passa a maior parte do tempo. Se necessário, mude móveis do lugar que ocupam ou agregue algo que achar interessante.

Virgem

Conversas vão, conversas vêm, nesse vaivém de palavras, muitas com sentido, mas a maioria sem significado, vários assuntos emergem e chamam sua atenção. Só tome cuidado para não se envolver em fofocas contraproducentes.

Libra

Faça as devidas manobras financeiras para que os recursos continuem fluindo. Evite cair no poço do medo, que sugere que você interrompa tudo que está em andamento porque pareceria arriscado demais para dar certo.