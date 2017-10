Áries

Touro

Gêmeos

O passado se atualiza através das memórias e de como você as interpreta agora. O futuro se atualiza através dos pressentimentos e de como você os interpreta agora. Por que dar mais valor às memórias do que aos pressentimentos?

Câncer

Tomar as dores alheias é preocupar-se junto com as pessoas que passam por problemas e que, de certa forma, tentam se agarrar a alguém enquanto afundam. Procure ajuda-las, porém, mantendo distância para não afundar junto.