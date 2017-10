Áries

Medite com serenidade sobre os acontecimentos em curso, pois, mesmo que você não tenha as rédeas na mão, os misteriosos mecanismos do destino estão ao seu favor. Permita que sua alma seja carregada pela corrente.

Touro

Vale a pena fazer algumas concessões para que o espírito do grupo prevaleça sobre seus desejos particulares. O mais importante, nesta parte do caminho, é que as pessoas se entendam e trabalhem juntas pelo mesmo objetivo.

Gêmeos

Hoje é dia de você fazer valer seus interesses e de aproximar o máximo possível os objetivos que pretende conquistar, através de ações concretas e práticas. Nada de perder tempo descansando, o assunto hoje é trabalhar.

Câncer

Uma vez que seus olhos físicos ou mentais tenham enxergado um objetivo e se entusiasmado com ele, de nada servirá tentar se convencer de a conquista ser impossível, algo em você continuará imaginando a tentativa.

Leão

Sonhos vívidos hão de ser levados em conta, independentemente de você não conseguir decifrá-los de imediato. Não importa entender a lógica das representações oníricas, mas se orientar pelas emoções que essas evocam.

Virgem

Agora você encontrará uma receptividade maior para seus pedidos, desde que esses não sejam estapafúrdios ou ofensivos. Se os seus pedidos forem legítimos, agora você terá a chance de os fazer valer e de obter resultados.

Libra

Ao perceber que as pequenas questões que normalmente não mereceriam sua atenção funcionam mal ou quebram, procure não reagir a isso com irritação ou mau humor, mas se dispor a fazer o necessário para ajudar.

Escorpião

Faça suas apostas, o momento é propício. Lembre-se, porém, que são apostas e que mesmo que o entusiasmo pareça prever vitória completa, haverá uma margem incerta que poderá mudar completamente o jogo.

Sagitário

Faça o necessário para encontrar conforto nos lugares onde você passa a maior parte do tempo. Exorcize tensões contraproducentes que tenham contaminado esses ambientes, sua alma precisa se sentir bem novamente.

Capricórnio

Há certas conversas que precisam acontecer e você encontrará a chance de forma imprevista, através de pequenos assuntos que servirão de gancho para tomar a iniciativa e colocar os assuntos em dia. Aproveite.

Aquário

Você transita por um terreno um pouco mais seguro que o habitual, e isso há de servir para se atrever a, metaforicamente, dar um passo maior do que a perna. A segurança não serve ao conforto, mas ao atrevimento.

Peixes

Agora a bola está com você e lhe cabe fazer o melhor jogo possível, driblando problemas eventuais, porém, sempre em nome de conduzir as coisas para o gol e cantar vitória, não antes do tempo, mas na hora certa.