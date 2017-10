Áries

Encontrar pessoas que façam o devido contraponto à sua presença é um verdadeiro tesouro, porque de outra maneira você continuaria atropelando a realidade sem noção de todas as consequências envolvidas no processo.

Touro

Você tem a dimensão certa do trabalho que tudo vai dar para ser posto em pé e funcionar de acordo com suas pretensões. Por isso, não é hora de perder tempo com irritações ou lamentos, mas de se dedicar ao necessário.

Gêmeos

No fim das contas, você sabe que fará o que quiser e nada aquém disso. Independentemente de ter vários deveres para cumprir, encontrará uma maneira de os driblar e aproveitar a oportunidade de só fazer o que quiser.

Câncer

Você chegará a uma conclusão e isso vai ser um alívio. Saiba, porém, que de suas certezas surgirão novos questionamentos e assim a vida continuará procedendo, pois, não é inerente à experiência humana saber tudo.

Leão

Os conceitos que guiaram seus passos outrora precisam ser questionados, porque a vida andou mudando com extrema rapidez e muito provavelmente você não acompanhou o ritmo e, por isso, vive no meio de incongruências.

Virgem

Tudo precisa ingressar numa nova etapa e o mais importante é que você mude a forma de administrar seus recursos, pois, é necessário haver mais despreocupação a respeito sem, no entanto, perder o domínio da situação.

Libra

De que adianta resistir ao inevitável? Ganhar tempo seria uma das possíveis perspectivas desse comportamento, porém, até quando você ganhará tempo? É preciso aceitar a realidade de que não haverá repetição do passado.

Escorpião

Ainda que você pretenda manter um trunfo oculto em sua manga, esse não será necessário se sua alma se dispor a agir com generosidade, oferecendo tudo o que for preciso para que as coisas sejam benéficas a todos.

Sagitário

O valor de seu regozijo será multiplicado por todas as pessoas com que você for capaz de compartilhá-lo. Essa é a verdadeira e talvez única meta do ser humano, se tornar capaz de criar uma rede de vínculos qualificados.

Capricórnio

Tudo que outrora parecia complicado demais para você administrar, agora se torna aceitável. Continua não sendo fácil, mas pelo menos haverá boa vontade de sua parte e uma ajuda da parte das circunstâncias.

Aquário

Há diversas maneiras de explicar o mesmo tema e você terá de encontrar a melhor de todas, pois, é preciso esclarecer e nem todas as pessoas têm alcance suficiente para aceitar a complexidade do que acontece.

Peixes

É tudo muito intenso, não há como fingir que este seja um momento normal de sua vida. Cuide, por isso, para não se desgastar tentando preservar a normalidade. Tudo que você precisa é viver intensamente também.