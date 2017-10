Áries

O esclarecimento é necessário para recuperar o bom senso e tudo voltar às proporções adequadas. O esclarecimento fará com que a alegria retorne com plenitude a substituir o que antes era ocupado pela desconfiança.

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

O progresso está em marcha, nada pode detê-lo, apenas você, com dúvidas e dilemas postas no lugar das certezas inefáveis a respeito do progresso, poderá atrasar o processo. Deposite um voto de confiança no destino.