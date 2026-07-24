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Urso-de-óculos: 7 curiosidades sobre o único urso nativo da América do Sul 

Esse mamífero chama atenção pelas marcas no rosto e pelos hábitos nas montanhas andinas

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