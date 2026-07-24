Urso-de-óculos: 7 curiosidades sobre o único urso nativo da América do Sul 

O urso-de-óculos têm hábitos bastante particulares e um comportamento muito diferente do que muita gente imagina. Adilson Sochodolak / Shutterstock / Portal EdiCase

O urso-de-óculos (Tremarctos ornatus) é um dos animais mais fascinantes da fauna sul-americana. Também conhecido como urso-andino, ele vive em regiões de mata e montanha ao longo da Cordilheira dos Andes e chama atenção logo à primeira vista por causa das manchas claras ao redor dos olhos, que lembram um par de óculos.

Apesar da aparência robusta, trata-se de uma espécie com hábitos bastante particulares e um comportamento muito diferente do que muita gente imagina ao pensar em ursos.

O urso-de-óculos também ganhou um lugar especial no imaginário popular por sua ligação com o famoso Urso Paddington, personagem querido da literatura e do cinema infantil. Na história criada por Michael Bond, Paddington vem do Peru — justamente um dos países que fazem parte da área de ocorrência natural do urso-de-óculos.

Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre o urso-de-óculos!

1. Único urso nativo da América do Sul

Entre todas as espécies de urso existentes no mundo, o urso-de-óculos é o único que vive naturalmente na América do Sul. Sua distribuição está ligada principalmente à Cordilheira dos Andes, em países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Isso faz dele um símbolo importante da fauna andina e um animal de grande valor para a biodiversidade da região.

2. As manchas no rosto são únicas em cada indivíduo

O nome popular "urso-de-óculos" vem das marcas claras ao redor dos olhos e do focinho, que realmente lembram o formato de óculos. O detalhe mais curioso é que essas manchas variam de um animal para outro, funcionando quase como uma impressão digital. Em alguns ursos, elas são bem marcadas e chamativas; em outros, podem ser menores, irregulares ou até pouco visíveis.

3. Apesar de ser um urso, sua alimentação é majoritariamente vegetal

Embora seja classificado como onívoro, o urso-de-óculos consome principalmente alimentos de origem vegetal, como frutas, bromélias, palmeiras, folhas, brotos, cactos e cascas de árvores. Em algumas situações, também pode comer insetos, ovos, pequenos vertebrados e carniça, mas isso representa uma parcela menor da alimentação.

4. Ele é um excelente escalador de árvores

Mesmo sendo um animal de grande porte, o urso-de-óculos é conhecido por sua habilidade para escalar árvores. Essa capacidade é importante porque muitos dos alimentos que ele procura estão justamente em áreas mais altas, como frutos, bromélias e partes de palmeiras. Ao subir, ele consegue alcançar recursos que nem sempre estão disponíveis no chão e ainda encontra locais mais seguros para descansar ou observar o ambiente.

5. O urso-de-óculos vive em altitudes elevadas e ambientes variados

Embora seja associado às florestas dos Andes, o urso-de-óculos não vive apenas em um único tipo de habitat. Ele pode ser encontrado em florestas nubladas, matas úmidas de montanha, áreas de bosque seco e até regiões mais abertas próximas ao páramo, ecossistema típico das altitudes elevadas andinas.

6. Machos e fêmeas têm tamanho bem diferente

No urso-de-óculos, a diferença de tamanho entre machos e fêmeas costuma ser bastante evidente. Os machos são significativamente maiores e mais pesados, podendo ultrapassar com folga o porte das fêmeas adultas. Em geral, os machos medem entre 1,5 e 2 metros de comprimento e podem pesar de cerca de 100 a 200 quilos, embora alguns indivíduos ultrapassem essa faixa. As fêmeas pesam normalmente entre 35 e 80 quilos.

7. É um animal geralmente solitário e discreto