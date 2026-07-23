Mastim espanhol: conheça as características do cachorro dessa raça

O mastim espanhol tem vocação para cão de guarda e dedicado à família Tikhomirov Sergey / Shutterstock | Portal EdiCase

Originário da Espanha, o mastim espanhol tem uma história ligada à proteção de rebanhos durante a transumância, prática em que os pastores deslocavam grandes grupos de animais entre diferentes regiões conforme as estações do ano. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça acompanhava especialmente os rebanhos de ovelhas Merino, defendendo-os de lobos e outros predadores ao longo do percurso.

Atualmente, além de preservar sua vocação como cão de guarda, a raça também conquista tutores que procuram um companheiro leal, inteligente e extremamente dedicado à família. Abaixo, conheça melhor o mastim espanhol!

1. Aparência física

O mastim espanhol impressiona pelo porte avantajado e pela estrutura extremamente robusta. De acordo com a CBKC, trata-se de um cão de grande tamanho e musculoso. Os machos devem medir, no mínimo, 77 centímetros na altura da cernelha, enquanto as fêmeas devem atingir pelo menos 72 centímetros. Seu latido é descrito como rouco, grave e profundo, podendo ser ouvido a grandes distâncias.

A cabeça é grande e forte. Os olhos são relativamente pequenos em relação ao crânio, com expressão doce e inteligente. As orelhas são triangulares e caídas. A pelagem é densa, grossa, lisa e semilonga, oferecendo proteção contra diferentes condições climáticas. Segundo a CBKC, todas as cores são aceitas, embora sejam especialmente valorizadas as pelagens uniformes em tons de amarelo, fulvo, vermelho, preto, cor de lobo e cor de cervo, além de exemplares tigrados ou com manchas brancas.

2. Temperamento e personalidade

Apesar do tamanho imponente, o mastim espanhol costuma ser um cachorro tranquilo e bastante equilibrado. Conforme a CBKC, a raça é inteligente, carinhosa, mansa e nobre, demonstrando segurança e autocontrole mesmo diante da própria força física.

Seu principal destaque é o instinto de proteção. De acordo com o padrão da raça, o mastim espanhol apresenta grande firmeza diante de animais considerados perigosos e, também, de pessoas estranhas, principalmente quando percebe que precisa defender seu território, seu rebanho ou sua família. Essa característica faz dele um excelente cão de guarda, sem que isso signifique comportamento agressivo.

Com a família, costuma desenvolver forte vínculo e demonstrar comportamento calmo e paciente. No entanto, por sua independência e porte físico, é uma raça indicada para tutores experientes, que compreendam suas necessidades e saibam conduzir sua educação de maneira consistente.

Os filhotes de mastim espanhol merecem atenção especial na alimentação desde os primeiros meses Marcelino Pozo Ruiz / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão gigante, o mastim espanhol necessita de alimentação balanceada e adequada ao seu porte e à sua fase de vida. Filhotes devem receber nutrição específica para raças gigantes, favorecendo um crescimento gradual e saudável, enquanto os adultos precisam de dieta que ajude a manter a massa muscular sem favorecer o excesso de peso.

Também é importante oferecer exercícios moderados e evitar esforços intensos durante o desenvolvimento dos filhotes, reduzindo o risco de problemas articulares comuns em cães de grande porte. Consultas veterinárias periódicas, vacinação, controle de parasitas e acompanhamento nutricional ajudam a preservar a qualidade de vida da raça.

4. Educação e socialização

O mastim espanhol é inteligente e aprende com facilidade, mas também apresenta personalidade independente. Por isso, o processo de educação deve começar ainda nos primeiros meses de vida, utilizando reforço positivo, paciência e constância.