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Corajoso e elegante 🐶

Kerry blue terrier: conheça características do cachorro dessa raça 

Com passado de caçador e visual marcante, esse terrier irlandês reúne energia, inteligência e uma pelagem azulada que chama atenção

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