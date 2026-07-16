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Gavião-real: 8 curiosidades sobre uma das maiores aves de rapina das Américas 

Forte, silencioso e dono de uma visão extraordinária, ele impressiona pelo tamanho e pelas habilidades de caça

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