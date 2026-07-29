Deerhound: conheça as características do cachorro dessa raça 

Conhecido por seu passado como cão de caça, o deerhound conquistou espaço como um excelente companheiro para quem procura um cão afetuoso e calmo Antonia Gros / Shutterstock | Portal EdiCase

Originário da Grã-Bretanha, o deerhound, também conhecido como deerhound escocês, é uma raça cercada por histórias sobre sua origem. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), há indícios de que esses cães tenham sido levados à Escócia por comerciantes fenícios.

O nome deerhound já entrega a principal função desempenhada pela raça ao longo da história. Em inglês, “deer” significa cervo e “hound” se refere aos cães de caça. Esse cachorro foi utilizado durante séculos na caça ao cervo-vermelho e manteve suas características físicas e comportamentais praticamente inalteradas ao longo do tempo.

A seguir, conheça as principais características do cachorro da raça deerhound!

1. Aparência física

O deerhound chama atenção pelo porte avantajado e pela aparência elegante. De acordo com a CBKC, a raça lembra um greyhound de pelo áspero, porém com estrutura mais robusta e ossatura maior. Seu corpo foi desenvolvido para combinar velocidade, potência e resistência, qualidades que o tornaram um eficiente caçador durante muitos anos. Os machos apresentam altura mínima de 76 cm e peso aproximado de 45,5 kg, enquanto as fêmeas medem, no mínimo, 71 cm e pesam cerca de 36,5 kg.

A cabeça é longa e o focinho é afilado. Os olhos são escuros, enquanto as orelhas pequenas ficam dobradas para trás e se levantam discretamente quando o animal está atento. A cauda é longa, alcançando quase o solo. A pelagem é outro destaque. Segundo a CBKC, ela deve ser dura, áspera ao toque e com aspecto desgrenhado, sem excesso de pelos. As cores mais comuns incluem diferentes tons de cinza, além de exemplares tigrados, vermelhos-claros ou escuros com marcações pretas.

2. Temperamento e personalidade

Apesar do tamanho impressionante, o deerhound é conhecido por seu comportamento calmo e equilibrado. Conforme a CBKC, trata-se de um cão gentil e amistoso, que costuma demonstrar tranquilidade no convívio com a família.

Outro ponto positivo é sua facilidade de aprendizado. De acordo com a entidade, o deerhound é obediente e aprende com facilidade por ter vontade de agradar o tutor. A raça também é descrita como dócil e bem-humorada, não sendo naturalmente desconfiada, agressiva ou nervosa. Essas características fazem dele um excelente companheiro para quem procura um cão afetuoso e calmo.

Cuidados com a alimentação, a prática de exercícios e as consultas veterinárias ajudam a garantir qualidade de vida ao deerhound Wirestock Creators / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cachorro de grande porte, o deerhound precisa de uma alimentação equilibrada e compatível com seu tamanho, idade e nível de atividade física. O acompanhamento com um médico-veterinário é importante para definir a quantidade ideal de alimento e manter o peso adequado ao longo da vida.

Além disso, a prática regular de exercícios também faz parte da rotina da raça. Criado originalmente para correr e caçar, o deerhound aprecia espaços amplos e atividades que permitam gastar energia. Por fim, visitas periódicas ao veterinário, vacinação em dia e cuidados preventivos ajudam a preservar sua saúde e qualidade de vida.

4. Educação e socialização

A educação do deerhound tende a ser facilitada por seu temperamento cooperativo. A raça é obediente e demonstra disposição para aprender, respondendo melhor a treinamentos realizados com paciência, constância e reforço positivo.