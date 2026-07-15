Cachorros chineses: 6 raças originárias da China

As raças originárias da China chamam a atenção pela diversidade de tamanho e temperamento Golland / Shutterstock | Portal EdiCase

A história dos cachorros na China é antiga e cheia de simbolismo. Ao longo de milhares de anos, esses animais ocuparam papéis muito diferentes dentro da sociedade chinesa: foram companheiros da nobreza, guardiões de templos, cães de caça, protetores de propriedades e até símbolos de status em determinadas dinastias. Registros históricos, obras de arte e relatos de viajantes mostram que os cães já faziam parte do cotidiano chinês há muito tempo.

Ao mesmo tempo, a relação da China com os cachorros também passou por transformações ao longo dos séculos. Enquanto algumas raças pequenas foram criadas para viver em palácios e fazer companhia à elite, outras surgiram em regiões rurais e montanhosas, desenvolvendo força, resistência e instinto protetor. O resultado é um grupo de cães bastante variado, com portes, pelagens e temperamentos diferentes.

A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias da China!

1. Chow chow

O chow chow é uma das raças chinesas mais antigas e tem um temperamento reservado Sue Thatcher / Shutterstock | Portal EdiCase

O chow chow é uma das raças chinesas mais antigas. Seu visual lembra o de um pequeno leão, graças à pelagem densa e abundante ao redor do pescoço, que forma uma espécie de juba. É um cão de porte médio a grande, de corpo robusto, orelhas pequenas e uma característica muito marcante: a língua azul-escura, algo raro entre os cães. Registros históricos indicam que a raça tem raízes muito antigas na China, onde foi usada como cão de guarda, caça e companhia. No convívio com a família, o chow chow costuma ser reservado, independente e bastante fiel.

2. Shar pei

O shar pei é um cão vigilante e famoso pelas dobrinhas pelo corpo Marcelino Pozo Ruiz / Shutterstock | Portal EdiCase

O shar pei é famoso pelas dobrinhas espalhadas pelo corpo, sobretudo quando ainda é filhote. Originário do sul da China, esse cão de porte médio tem corpo forte, focinho largo, orelhas pequenas e triangulares e pelagem curta e áspera ao toque. Assim como o chow chow, também pode apresentar língua azulada ou azul-preta. Historicamente, ele ajudava na guarda de propriedades, na proteção do lar e até em atividades de caça e pastoreio. Apesar da aparência enrugada e “fofa”, costuma ser um cão vigilante, leal e relativamente reservado.

3. Pequinês

Carinhoso, o pequinês foi criado como cão de companhia dentro dos palácios imperiais T.Den_Team / Shutterstock | Portal EdiCase

O pequinês é uma das raças mais associadas à realeza chinesa. Pequeno no tamanho, mas enorme na personalidade, ele foi criado como cão de companhia dentro dos palácios imperiais, especialmente em torno de Pequim. Seu corpo é compacto e baixo, a cabeça é larga, o focinho é curto e a pelagem é longa e abundante. A juba ao redor do pescoço reforça a semelhança com um pequeno leão, algo valorizado na cultura chinesa tradicional. Na convivência, costuma ser carinhoso com a família, mas também muito seguro de si.

4. Shih tzu

O shih tzu é um dos cães de companhia mais populares do mundo e costuma ser sociável Brenda Areli55 / Shutterstock | Portal EdiCase

O shih tzu é um dos cães de companhia mais populares do mundo e tem uma história ligada à cultura chinesa e tibetana. A raça foi associada à corte imperial chinesa e se tornou um símbolo de elegância, afeto e vida palaciana. Pequeno e muito peludo, ele tem focinho curto, olhos grandes e expressivos e uma pelagem longa, sedosa e abundante. Seu nome está ligado à palavra chinesa para “leão”, justamente porque esses cães foram desenvolvidos para lembrar os leões representados na arte oriental. Em termos de comportamento, costuma ser sociável, dócil e bastante apegado à família.

5. Pug

O pug chama a atenção pela aparência inconfundível e pelo temperamento brincalhão e afetuoso Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

O pug é outra raça de origem chinesa que conquistou o mundo com sua aparência inconfundível. Pequeno, de corpo compacto e musculoso, ele tem focinho achatado, olhos grandes, testa enrugada e cauda enrolada sobre o dorso. Há indícios de que os ancestrais dele já eram criados há muitos séculos na China, onde teriam convivido com nobres e figuras importantes. O temperamento costuma ser um dos seus maiores atrativos: em geral, ele é brincalhão, afetuoso, divertido e muito voltado para a convivência com a família.

6. Cão de crista chinês

O cão de crista chinês é uma das raças mais curiosas visualmente e costuma ser um cachorro afetuoso Anna_Bondarenko / Shutterstock | Portal EdiCase