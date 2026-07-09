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Basset azul da Gasconha: conheça as características do cachorro dessa raça

Com origem na França, esse sabujo de pequeno porte reúne excelente faro, personalidade afetuosa e uma pelagem azulada

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