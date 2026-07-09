9 cuidados importantes ao levar o cachorro para tosar 

Antes de levar o cachorro para tosar, é importante tomar algumas precauções para garantir que o procedimento seja seguro e confortável New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

A tosa faz parte da rotina de cuidados de muitos cães e, para algumas raças, vai muito além da estética. Além de deixar a pelagem bonita e bem cuidada, ela ajuda a evitar nós, reduz o acúmulo de sujeira, facilita a higiene e pode contribuir para a prevenção de problemas de pele quando realizada de forma adequada. Por isso, antes de levar o cachorro ao pet shop, é importante tomar algumas precauções para garantir que o procedimento seja seguro e confortável.

A seguir, confira alguns cuidados importantes ao levar o cachorro para tosar.

1. Escolha um pet shop de confiança

O primeiro cuidado é pesquisar bem o estabelecimento antes de agendar a tosa. Procure locais que mantenham boas condições de higiene, utilizem equipamentos limpos e contem com profissionais experientes. Também vale a pena conferir avaliações de outros tutores e, se possível, visitar o ambiente antes da primeira sessão.

2. Verifique se a tosa é realmente indicada para a raça

Nem todos os cães devem ser tosados da mesma forma. Algumas raças possuem pelagem dupla, que funciona como proteção natural contra o calor, o frio e a radiação solar. Nesses casos, remover os pelos de maneira inadequada pode prejudicar essa proteção e até comprometer o crescimento saudável da pelagem. Antes de decidir o tipo de tosa, converse com um profissional para entender qual é a opção mais indicada para o seu cachorro.

3. Mantenha a vacinação e o controle de parasitas em dia

Antes de frequentar um pet shop, é importante que o cachorro esteja com a vacinação atualizada e protegido contra pulgas e carrapatos. Esses cuidados ajudam a reduzir o risco de transmissão de doenças entre os animais que passam pelo local.

4. Informe qualquer problema de saúde do cachorro

Caso o cão tenha alergias, doenças de pele, feridas, dores ou alguma condição médica, informe tudo ao profissional antes da tosa. Essas informações permitem que o tosador adapte o atendimento e tenha mais cuidado durante o procedimento.

Cachorros que tem contato com banho, secador e máquina de tosa desde filhotes tendem a lidar melhor com esses procedimentos almo Creative / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Acostume o cachorro desde filhote, quando possível

Quando o contato com banho, secador e máquina de tosa acontece de forma gradual ainda na fase de filhote, o cachorro tende a lidar melhor com esses procedimentos ao longo da vida. Para cães adultos que nunca passaram pela experiência, a adaptação também pode ser feita aos poucos, com visitas curtas ao pet shop e reforços positivos. Isso ajuda a reduzir o medo e torna a rotina de higiene muito mais tranquila.

6. Evite levar o cão muito agitado ou estressado

Se o cachorro estiver extremamente ansioso, assustado ou agitado, a sessão poderá ser mais difícil tanto para ele quanto para o profissional. Antes de sair de casa, faça um passeio leve para que ele gaste um pouco de energia e tenha a oportunidade de fazer as necessidades fisiológicas.

7. Explique exatamente como deseja a tosa

Cada raça possui estilos diferentes de tosa, e muitos tutores também têm preferências específicas. Por isso, explique detalhadamente como deseja que o procedimento seja realizado. Se possível, mostre fotos de referências ou informe o tipo de corte já utilizado anteriormente.

8. Observe o estado da pele e da pelagem após a tosa

Depois que o cachorro voltar para casa, examine a pele e a pelagem com atenção. Vermelhidão intensa, pequenos cortes, irritações ou coceira excessiva podem indicar que houve algum problema durante o procedimento ou uma reação aos produtos utilizados. Caso perceba qualquer alteração persistente, procure um médico-veterinário.

9. Respeite o intervalo recomendado entre as tosas