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8 dicas para apresentar um filhote para um gato mais velho 

Com paciência, planejamento e respeito, é possível reduzir o estresse e favorecer uma convivência tranquila entre os dois animais

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