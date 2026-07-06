6 raças de gato que se destacam pelos olhos azuis 

Gatos com olhos azuis encantam e conquistam admiradores em diferentes partes do mundo. Ahmed J.R / Adobe Stock

Os gatos apresentam uma enorme variedade de características físicas, que vão desde diferentes padrões de pelagem até formatos de corpo, tamanho e cor dos olhos. Entre todos esses atributos, um dos que mais desperta admiração é, sem dúvida, o olhar azul. Essa coloração transmite um charme especial e não se restringe apenas aos gatos brancos, uma vez que é resultado da genética.

Abaixo, conheça algumas raças de gato que se destacam pelos olhos azuis!

1. Siamês

Siamês é elegante, inteligente, comunicativo e muito apegado ao tutor. Linn Currie / Shutterstock | Portal EdiCase

O siamês é provavelmente a raça de gato mais famosa quando o assunto é olhos azuis. Originário da antiga Tailândia, esse felino possui porte médio, corpo elegante, musculoso e alongado, além de uma pelagem curta e sedosa com o tradicional padrão colorpoint, em que as extremidades do corpo são mais escuras.

Os seus olhos azuis intensos, em formato levemente amendoado, são uma das marcas registradas da raça. Muito comunicativo, inteligente e afetuoso, costuma criar um vínculo extremamente forte com o tutor.

2. Ragdoll

Originário dos Estados Unidos, o ragdoll é um gato de grande porte conhecido por seu temperamento extremamente dócil. A sua pelagem é longa, macia e abundante, enquanto o corpo é robusto e bastante musculoso.

Todos os exemplares da raça apresentam olhos azuis, geralmente grandes, ovais e muito expressivos, que contrastam com o padrão colorpoint da pelagem. Esse bichano costuma ser tranquilo, paciente e carinhoso, adaptando-se facilmente a famílias com crianças e outros animais.

3. Birmanês (sagrado da Birmânia)

O birmanês, também conhecido como sagrado da Birmânia, tem uma história cercada por lendas e tradições asiáticas. É um gato de porte médio a grande, com pelagem semilonga, sedosa e de fácil manutenção.

Os seus olhos azuis profundos são uma das principais características da raça e harmonizam perfeitamente com as extremidades escuras e as clássicas "luvas" brancas nas patas. Muito sociável, gentil e equilibrado, gosta de receber carinho e costuma desenvolver uma relação próxima com toda a família.

4. Balinês

Balinês é inteligente e adora brincar, explorar e aprender novos desafios. Omaly Darcia / Shutterstock | Portal EdiCase

Apesar do nome, o balinês não surgiu na Indonésia, mas nos Estados Unidos como uma variedade de pelo longo do siamês. O seu corpo é magro, elegante e bastante atlético, enquanto a pelagem é fina, sedosa e sem subpelo abundante.

Assim como o siamês, apresenta olhos azuis brilhantes e intensos, além do padrão colorpoint. Inteligente e bastante ativo, adora brincar, explorar ambientes e aprender novos desafios.

5. Himalaio

O himalaio surgiu do cruzamento entre o persa e o siamês, reunindo características marcantes de ambas as raças. Ele tem porte médio, corpo robusto, rosto arredondado e uma pelagem extremamente longa e volumosa.

Os seus olhos são sempre azuis, grandes e redondos, destacando ainda mais a sua expressão delicada. Ele é conhecido por ser tranquilo, calmo e afetuoso.

6. Snowshoe

Snowshoe é reconhecido pelas marcações brancas nas patas que lembram pequenas "botas". MelashaCat / Shutterstock | Portal EdiCase

Criado nos Estados Unidos, o snowshoe nasceu a partir do cruzamento entre o siamês e gatos domésticos de pelo curto. A raça apresenta porte médio, corpo equilibrado e pelagem curta com marcações brancas características nas patas, que lembram pequenas "botas".