Vereadores de Florianópolis aprovam projeto de lei que permite animais de estimação nas praias

A Câmara de Vereadores de Florianópolis, em Santa Catarina, aprovou na quarta-feira (3) um projeto de lei que permite a circulação de animais domésticos nas praias da capital catarinense. Na prática, a nova legislação, que precisa ser sancionada pelo prefeito para entrar em vigor, substitui a proibição total por regras flexíveis.
A lei municipal viabiliza o estabelecimento de regras para os animais frequentarem a orla, como a limpeza imediata dos dejetos deixados e a circulação apenas em dias e áreas permitidas, que ainda devem ser definidas pela prefeitura da capital catarinense. O descumprimento das normas pode acarretar em multa, cujo valor não foi divulgado.
De acordo com a vereadora responsável pelo projeto, Priscila Fernandes (PSB-SC), a lei que proibia a presença dos animais era constantemente ignorada, e por isso, propôs a liberação.
— Se a proibição não funciona, precisamos pensar em uma liberação responsável — afirmou.
Para entrar em vigor texto ainda deve passar pela sanção do prefeito Topázio Neto. A prefeitura não informou quando isso irá ocorrer.
